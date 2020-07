Jesse Lingard scoort met zijn eerste Premier League-doelpunt in 582 dagen het allerlaatste doelpunt in de allerlaatste minuut van de Premier League en boort gokker opmerkelijke winst door de neus

Jesse Lingard scoorde zaterdag tegen Leicester het allerlaatste doelpunt van de Premier League, meteen ook zijn eerste doelpunt van het seizoen. En dat tot grote ergernis van Antony Johnson.

Antony Johnson had namelijk een weddenschap geplaatst dat Lingard dit seizoen niet tot scoren zou komen. Een inzet van 3,3 pond kon de Brit omzetten in een winst van 135,3 pond. Maar het mocht niet zijn.

Lingard scoorde in de allerlaatse minuut van de competitie alsnog zijn eerste doelpunt van het seizoen. Sterker nog, het was voor Lingard maar liefst 582 dagen geleden dat hij nog eens scoorde in de Premier League. Lingard nam op 22 december 2018 twee doelpunten voor zijn rekening tegen Cardiff City.

Johnson zal wel gevloekt hebben. De Brit voelde het al aankomen, wanneer Solkskjaer Lingard in minuut 77 het veld opstuurde. "Het zal toch niet waar zijn, zeker", tweette Johnson.

Na een flater van doelman Kasper Schmeichel kon Lingard de bal in het doel duwen en verloor Johnson zijn weddenschap. Gokkantoor PaddyPower betaalde alsnog de winst uit aan de onfortuinlijke Johnson. Die besloot zijn winst cadeau te doen aan de 'Black Lives Matter'-beweging.