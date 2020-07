Vertonghen neemt afscheid van Tottenham: "Dit is een droevige dag"

Na acht jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Jan Vertonghen en Tottenham. De verdediger kondigde zelf zijn vertrek aan via sociale media.

Het vertrek van Jan Vertonghen hing al langer in de lucht, maar nu nam de verdediger zelf afscheid van de club via Instagram. Eerder verlengde Vertonghen zijn contract nog met een maand, om zo de Premier League nog mee af te sluiten.

"Mijn tijd bij deze club is voorbij. Dit is een droevige dag voor meerdere redenen. Ik zal de vrienden missen, de staf die deze club doet draaien, het spelen in onze nieuwe tempel en natuurlijk de supporters."

"Ik bedank jullie voor alle steun de voorbije jaren. Jullie waren geweldig. We hebben veel ongelofelijke herinneringen, maar voor nu is dit vaarwel."

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van de 33-jarige verdediger ligt. Er is wel voldoende interesse in Vertonghen, voornamelijk uit Italië.