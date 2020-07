Opvallend: Babyolie geheim wapen van Wolverhampton-aanvaller

Het is een veelvoorkomend probleem bij aanvallers. Ze worden net iets te hard gegrepen door verdedigers en houden daar blauwe plekken of soms zelfs blessures aan over. Maar Adama Traoré heeft dé oplossing.

De aanvaller van Wolverhampton werd vaak vastgegrepen door verdedigers van de tegenstanders en zocht naar een manier om ze te slim af te zijn. Zijn schouder ging dit seizoen maar liefst 5 keer uit de kom, staat op Sporza te lezen. Dus besloot de flankaanvaller om iets nieuws te proberen. Voor elke wedstrijd smeert de Spanjaard zich nu in met babyolie. Zijn armen worden er glibberig van en het schrikt de verdedigers af. Zou de kleedkamer van de ploeg van Rode Duivel Leander Dendoncker nu voor elke wedstrijd naar babybilletjes ruiken?