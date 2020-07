Barcelona beschikt over nog slechts één fitte centrale verdediger voorafgaand de confrontatie met Napoli

Bij Barcelona zullen ze eens stevig vloeken. Door blessures kan Quique Setien slechts op één fitte verdediger rekenen.

Zowel Clement Lenglet als Samuel Umtiti zaten al in de lapenmand en nu kan ook Ronald Araujo zich bij die bende scharen. De jonge verdediger blesseerde zich zondag bij Barcelona B, tijdens de promotiewedstrijd tegen Sabadell.

Het was tegen de zin van Quique Setien in dat de Spaanse oefenmeester Ansu Fati, Riqui Puig en Ronald Araujo afstond voor de promotiewedstrijd. Setien beschikte op de laatste speeldag van La Liga over slechts vijf fitte wisselspelers, waarvan twee doelmannen. Om het risico op blessures te vermijden had hij dan ook liever niet gehad dat de drie talenten de wedstrijd met Barcelona B afwerkten.

Tot grote ergernis van Setien geraakte dan ook nog eens net Araujo geblesseerd. De verdediger is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Napoli. Setien beschikt met Gerard Pique over slechts één fitte centrale verdediger en moet tegen Napoli het ook al doen zonder Sergio Busquets en Arturo Vidal. Setien zal hopen dat Lenglet of Araujo nog tijdig fit geraken voor de confrontatie, maar de tijd dringt.