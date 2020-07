Overmeire gefrustreerd en nog steeds zonder club: "Te duur? Dat de clubs eerst eens met me komen praten"

Killian Overmeire draagt dezer dagen een shirt van Club Brugge. De middenvelder is er echter op gebrand om elders contract te tekenen. "Ik wil niet stoppen in het profvoetbal zoals het nu geëindigd is."

Killian Overmeire doelt op het bankroet van Sporting Lokeren. De aanvoerder van de Tricolores kon dan wel een doorstart maken bij het nieuw opgerichte SC Lokeren-Temse, maar hij voelt zich nog niet klaar om de stap naar het amateurvoetbal te zetten.

Ondertussen onderhoudt de 34-jarige middenvelder de conditie met de jonkies van Club Brugge. “Ik ben hen alleszins dankbaar dat ik hier mag meetrainen. Zij helpen mij en ik help hen met mijn ervaring. Het feit dat ik dit doe toont ook mijn honger.”

“Het is zever dat ik te oud of te duur ben”, vervolgt Overmeire in Het Laatste Nieuws. “Dat clubs eerst eens met me komen praten. Een geïnteresseerde ploeg liet me doodleuk weten dat ik niet binnen hun budget pas. Er was geen enkel woord over het financiële aspect gevallen.”