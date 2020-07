'Manchester United heeft opvolger De Gea in de wachtkamer zitten, maar moet dure Spanjaard eerst kwijtgeraken'

Manchester United denkt eraan om David De Gea te verkopen. De Spaanse doelman stapelt de blunders en onzekere tussenkomsten op. De opvolger zit al in de wachtkamer.

Met Dean Henderson heeft Manchester United de opvolger van David De Gea al in de wachtkamer zitten. De 23-jarige doelman werd afgelopen seizoen verhuurd aan Sheffield United. Hij bewees het niveau van de Premier League aan te kunnen.

The Blades willen de huur van Henderson graag verlengen, maar Manchester United heeft andere plannen. Al moet David De Gea eerst verkocht geraken. De Spanjaard op de bank zetten staat gelijk aan kapitaalsvernietiging. Met Sergio Romero hebben the Red Devils al een perfecte reservedoelman in de rangen.

Maar wie wil De Gea aantrekken? Manchester United wil een bedrag tussen veertig en vijftig miljoen euro voor de Spaanse international. Bovendien moet zijn toekomstige club ook zijn hoge loon overnemen. Allesbehalve een sinecure in deze coronatijden.