Eerherstel: Kevin De Bruyne Speler van het Seizoen volgens BBC-lezers

Vorige week koos de Britse pers voor Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson als beste speler van de Premier League. Dit tot verbazing van zowat iedereen. De BBC-lezers kozen deze week wél voor KDB. Met 45% van de stemmen haalde de ex-speler van Racing Genk het ruim voor het Liverpool-trio Henderson (27%), Mané (11%) en van Dijk (9%).

Dat Liverpool voor het eerst in dertig jaar nog eens met de titel aan de haal ging, werd door de BBC-lezers naar waarde geschat. Klopp werd verkozen als beste manager, terwijl rechtsachter Alexander-Arnold gekroond werd tot beste jongere.

Southampton-spits Danny Ings werd verkozen als verrassing van het seizoen, terwijl de Nederlandse goalgetter Viviane Miedema zich volgens de BBC-lezers de beste speelster in de Premier League mag noemen.

