Geen promotie- of bekerfinale in het stadion voor de fans en ook niet op terrassen van Brugse en Leuvense cafés

Barre tijden voor de Belgische supporter. Voor de fans van Club Brugge, OHL, Antwerp en Beerschot staat er een levensbelangrijk duel op het programma en ze kunnen er niet bij zijn. Ook op de terrasjes in het Brugse of Leuvense zullen er geen TV-schermen staan...

De angst voor samenscholingen is groot in Brugge en Leuven. Burgemeester Dirk De Fauw legde de regels voor Brugge nog eens helder uit. "Geen enkel scherm mag zelfs zichtbaar zijn van buitenaf. De wedstrijd mag binnen getoond worden, maar dan moet de horecazaak met alle regels die sowieso gelden in orde zijn", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Ook in Leuven geldt er een verbod op televisieschermen op de terrassen. Wie de match in een café zelf wil uitzenden moet dat melden bij de autoriteiten. In de stad Antwerpen zijn er geen bijkomende maatregelen getroffen. Door de verstrenging is het daar verplicht om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte, is er een avondklok en telt de regel van een bubbel + 5.