🎥 Tussendoor: Voetbalsupporter weigert naam van rivaal tijdens TV-quiz uit te spreken

Tijdens een TV-quiz in Duitsland weigerde een deelnemer de naam van de rivaal van de ploeg van zijn hart uit te spreken. De supporter is zo'n grote fan van Borussia Mönchengladbach dat hij de naam 'Keulen' niet eens over zijn lippen kreeg.

Animo op televisie in Duitsland. Een fervente supporter van Borussia Mönchengladbach kreeg tijdens een tv-quiz de vraag "welk team vorig jaar kampioen werd in de Duitse tweede klasse." De deelnemer wist heel goed wat het antwoord was, maar vlak voordat hij antwoordde bedacht hij zich. "Neen, die naam zeg ik niet. Neen sorry, die naam spreek ik niet uit." De fan liet zo een mooie geldprijs schieten maar ging toch niet met lege handen naar huis. Hij won een bedrag van 2500 euro, maar dat kon veel meer geweest zijn als hij de naam Keulen had uitgesproken. De beelden gingen al snel viraal en ook bij Mönchengladbach zelf kregen ze de beelden onder ogen. Zij besloten om de fan op te sporen en hem te belonen voor zijn trouwe clubliefde. Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich bitte mal bei uns. Unser Hauptsponsor @flatex und wir hätten da was für dich... 😉 https://t.co/wqwbRJfvZU — Borussia (@borussia) July 28, 2020