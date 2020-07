Laatste kans om een fantastisch boek over Ajax in Afrika winnen!

Niet enkel in Nederland is er een ploeg die Ajax heet, ook in Zuid-Afrika is er een gelijknamig team te vinden. En dat is er eentje met toch wel de nodige historiek. Er werd een boek over geschreven ... en dat kan u winnen!

In "Ajax in Afrika" beschrijft Jonathan Ursem hoe de samenwerking eind jaren 90 tot stand is gekomen en benoemt hij de rise and fall van Ajax Cape Town. Maar vooral gaat hij in op de vraag: wat heeft Ajax eigenlijk te zoeken in Zuid-Afrika? Een heel erg leuk boek om de zomer door te komen en u kan het zomaar lezen ... Wij geven namelijk enkele leuke exemplaren weg van dit geweldige boek. Alles wat u daarvoor moet doen is gewoon een juist antwoord geven op onze prijsvraag.

