Roeselare gaat onderminderd verder met transferraid en pikt jeugdproduct van Club Brugge op bij kampioen Deinze

Woensdag kondigde Roeselare nog de komst van Kassim Doumbia en Jonas Vinck aan en donderdag werd er op de eigen webstek alweer een nieuwe pion voorgesteld. Lennert De Smul komt over van KMSK Deinze.

KSV Roeselare en Lennert De Smul hebben een overeenkomst gevonden die de 24-jarige linksachter tot 2022 aan de club bindt. De Smul kwam de voorbije drie seizoenen uit voor KMSK Deinze in de hoogste amateurklasse. Daar zal hij dus ook volgend seizoen actief zijn met EsVee.

De Smul is een jeugdproduct van Club Brugge, maar kon nooit doorbreken in de hoogste Belgische voetbalklasse. Niet bij blauw-zwart en ook niet tijdens zijn periode bij KV Kortrijk, waar hij van medio 2016 tot januari 2018 actief was.

Bij Roeselare gaat het bijzonder hard op de transfermarkt. De club bouwt aan een volledig nieuwe spelerskern. Alleen Biebauw en Zolotic blijven over van de kern van vorig seizoen.