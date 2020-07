🎥 Eindelijk is 't zover voor Beerschot: een rollercoaster van zeven jaar emoties richting 1A

Met een jaar vertraging mag de champagne nu toch opengetrokken worden: Beerschot speelt volgend seizoen in 1A. Dat is de conclusie na het akkoord dat de Pro League vandaag bereikte. Een overzicht van een wilde en hobbelige rit richting de terugkeer op het hoogste niveau.

KFCO Beerschot-Wilrijk is intussen gewoon weer Beerschot geworden, maar het verhaal begon na het faillissement. KFCO Wilrijk werd bereid gevonden om de identiteit van Beerschot over te nemen en de ploeg herstartte in eerste provinciale. Voor de eerste match in 1ste provinciale zakten er 8.000 man af naar het Kiel!

Alle provinciale records qua toeschouwersaantallen moesten eraan geloven. Onder Urbain Spaenhoven cruisde de ploeg naar zijn eerste titel.

Op de 28ste speeldag was het zover: Sint-Katelijne Waver werd op het Kiel met 5-0 geklopt en de eerste ontlading was een feit. Het feestje achteraf kreeg de noemer 'legendarisch' opgeplakt.

En zo ging het maar door. Vier promoties op rij werden het, met ook de titel in eerste amateur erbij. De supporters maakten er intussen een galaparcours van, door op verplaatsing steeds met honderden aanwezig te zijn. De verplaatsing naar Zwarte Leeuw in december 2014 is zo'n match die in het collectief geheugen van de toen aanwezige fans is blijven hangen.

De titel in derde klasse was er nog zo eentje. Zwoegen tot de laatste minuut tot Losada een bal voor het doel zwiepte en Fockaert met een deviatie voor de titel zorgde. Nagelbijten, maar de veldbestorming en het feestje waren navenant.

Door de competitiehervorming werd de terugkeer naar het profvoetbal met een jaartje uitgesteld, want de toenmalige tweede klasse werd opgesplitst in 1B en eerste amateur.

De club had het plan om redelijk snel terug naar 1A te kunnen, maar dat duurde - zoals iedereen wel weet - drie jaar langer dan verwacht. Cercle Brugge haalde eerst de bovenhand na een heel frustrerend einde. Na de goal van Van Hyfte was de euforie nabij, maar de penalty in de laatste minuut zindert nu nog na op het Kiel.

Ook tegen KV Mechelen het jaar erop kregen ze het niet voor elkaar. Derde keer goeie keer? Beerschot verwierf een 1-0-voorsprong in de heenmatch tegen OHL. Maar de terugmatch heeft geen groot belang meer en OHL en Beerschot stijgen allebei naar 1A. Een zucht van opluchting doorheen heel de club! En zeggen dat de Ratten het nu zelfs niet massaal kunnen vieren. Dat was anders wel een volksfeestje geworden...

Lokeren-Beerschot stond bol van de emoties...