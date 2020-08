Beerschot-icoon Joske is 'hiel content': "Als wij het niet verdienen, dan verdient niemand het"

De promotie van Beerschot naar 1A kon natuurlijk niet voorbijgaan zonder een reactie van club-icoon Joske Vanhout.

Materiaalman Jos Vanhout werd door de jaren heen een icoon bij de club. Jarenlange trouwe dienst zorgden ervoor dat hij een graag gezien persoon werd bij de club.

Ondertussen is hij er al eind de 80, maar Joske blijft een Beerschot-fan in hart en nieren. "Ik ben heel tevreden. Je ziet het wel, ik ben niet meer honderd procent. Maar ik ben wel heel tevreden", zegt Joske in een filmpje op het Twitter-account van Beerschot.

"Ik had het nog gezegd, toen we nog in de lagere reeksen voetbalde, dat ik het nog graag had meegemaakt dat Beerschot terug in eerste klasse zou spelen. En dan mogen de blaffeturen toe. Als wij het niet verdienen, dan verdient niemand het."