Ambitieus Roeselare wil plek van Brugse beloften in 1B: "Bijzonder onlogisch dat de U23 van Club Brugge wel een licentie voor 1B krijgen"

De Pro League kwam op de Algemene Vergadering tot een consensus voor een nieuwe competitieformule voor twee jaar. Het logisch verstand haalde het uiteindelijk, maar dat betekent niet dat enkele beslissingen het nodige stof deden opwaaien. Nu roert ook KSV Roeselare zich.

De U23 van Club Brugge zullen de 1B-reeks aanvullen zodat deze acht ploegen bevatten. Een beslissing waar ze bij Roeselare raar van opkijken. Op de website van de West-Vlamingen vragen ze de Pro League om hun dossier opnieuw te mogen toelichten.

Onlogische beslissing

"KSV Roeselare heeft een licentie-aanvraag gedaan en niet gekregen. De U23 van Club Brugge heeft nooit een aanvraag gedaan binnen de reglementair vastgestelde termijnen waardoor het ons bijzonder onlogisch lijkt dat die ploeg wel een licentie voor 1B zal toegekend worden."

Roeselare maakt zich sterk deze keer wel de keuring te doorstaan, aangezien er op Schiervelde al het een en ander veranderd is de laatste maanden: “KSV Roeselare is momenteel in volle transitie. De club neemt een nieuwe start met nieuwe sponsors, nieuwe investeerders, nieuwe aandeelhouders, en een nieuw management. De nieuwe sponsors en investeerders zullen zich engageren om de continuïteit te garanderen."