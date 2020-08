OH Leuven bindt Darren Keet langer aan zich

Darren Keet heeft een nieuw contract getekend bij OH Leuven. De Zuid-Afrikaanse doelman promoveert dus mee naar 1A.

Keet kwam vorige zomer over van Bidvest Wits, maar het was vooral Laurent Henkinet die het doel verdedigde van de Leuvense club. Toch blijft Keet graag bij de club.

"Het was voor Darren Keet een opoffering om een jaar in 1B te gaan spelen, maar nu kan hij samen met de club naar 1A", klinkt het bij een bron dicht bij de doelman.

In totaal stond Keet acht keer in doel bij OH Leuven.