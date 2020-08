Clublegende en Bournemouth-coach Eddie Howe verlaat na 25 jaar de club van zijn hart, na Premier League-degradatie

Bournemouth-coach Eddie Howe heeft besloten om de club te verlaten. Bournemouth, die dit jaar degradeert uit de Premier League, moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. Howe was een ware legende bij de club. Hij maakte maar liefst 25 jaar deel uit van de Cherries.

Eddie Howe heeft zijn baan als manager van Bournemouth met wederzijdse instemming opgegeven.

Na de degradatie van de Cherries naar The Championship, zei Howe dat het beëindigen van zijn 25-jarige samenwerking met de club "een van de moeilijkste keuzes was die ik ooit heb moeten nemen".

"Bournemouth zal altijd in mijn hart blijven, maar ik ben ervan overtuigd dat dit het juiste moment is voor de club om een ​​verandering door te voeren. Ik heb er altijd voor gezorgd dat elke beslissing die ik ooit als manager heb genomen in het belang is van de club en haar supporters, en dat is niet anders."

De 42-jarige coach was verantwoordelijk voor het managen van Bournemouth van League Two tot aan de Premier League, voor het eerst in de geschiedenis van de club in 2015.

"Eddie Howe is een deel van onze club."

Neill Blake, CEO van de club, zei: "Eddie Howe is een deel van deze voetbalclub, zowel als speler als manager, en dat zal nooit veranderen.

"Hij is simpelweg een AFC Bournemouth-legende, die de identiteit en geschiedenis van de club heeft helpen transformeren!"

"Ikzelf, onze eigenaar Maxim Demin en het bestuur kunnen Eddie niet genoeg bedanken voor zijn jarenlange toewijding aan onze club. Een beslissing als deze kan niet lichtvaardig worden genomen, daarom is dit de afgelopen dagen uitvoerig besproken. Het is nog moeilijker gezien onze hechte persoonlijke vriendschap.", aldus de CEO.

“Twee promoties, een medaille als kampioenen en vijf jaar in de beste competitie ter wereld!”

Huidige en voormalige spelers van Bournemouth brachten hulde aan Howe, zo ook verdediger Steve Cook op Twitter:



"Ik kan de emoties van de afgelopen week niet echt onder woorden brengen. Vanavond is het 'einde van een tijdperk. Ik kan het niet helemaal onder woorden brengen, Ik kan de manager alleen maar bedanken. Hij gaf me de kans om in de Premier League te spelen, wat de droom van elke jongen is. Een geweldige acht jaar speelde ik onder hem. Twee promoties, een medaille voor de kampioenen en vijf jaar in de beste competitie ter wereld! Bedankt voor de herinneringen."

Ook andere spelers brachten hulde via het sociale media platform:

