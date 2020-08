Overal in Europa loopt het seizoen ten einde, in Schotland zijn ze opnieuw begonnen!

In België is het seizoen 2019-2020 afgelopen weekend ten einde gekomen met de bekerfinale en promotiefinale. In Schotland zijn ze er al opnieuw aan begonnen. Regerend landskampioen Celtic haalde meteen zwaar uit.

In Schotland werd de competitie definitief silgelegd in maart vanwege het coronavirus. Celtic werd zo vroegtijdig bekroond tot kampioen, voor de negende keer op rij al.

En Celtic heeft op de eerste speeldag de tegenstand meteen laten weten dat ze vol voor de 10e titel op rij gaan. Celtic won namelijk met 5-1 tegen Hamilton Academical.

De Franse aanvaller Odsonne Edouard was op de eerste speeldag meteen goed voor een hattrick. In het vorige seizoen was hij al topschutter met 22 doelpunten, maar liefst 9 meer dan de tweede in de stand. Een hattrick was hem vorig seizoen evenwel niet gelukt, nu dus meteen in de eerste speeldag.

De andere doelpunten voor Celtic werden gescoord door Jeremie Frimpong en Patryk Kimpala. De eerreder van Hamilton Academical kwam van de voet van Scott Martin.