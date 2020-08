Lampard zal niet kunnen rekenen op Azpilicueta en Pulisic tijdens Champions League-duel tegen Bayern

Chelsea-manager Frank Lampard zal geen beroep kunnen doen op Azpilicueta en Pulisic tijdens het Champions League-duel tegen Bayern. Na de verloren FA-cup finale tegen Arsenal vertelde de coach dat aanvoerder César Azpilicueta en Christian Pulisic beiden hamstringblessures hadden opgelopen.

Beide spelers zullen medisch nog verder onderzocht worden, maar het was meteen duidelijk dat ze niet fit zullen geraken voor komend weekend. Chelsea trekt zaterdag (8 augustus) naar Bayern München voor de return van de achtste finales in de Champions League. De heenwedstrijd verloren ze met 0-3, dus ze staan voor een zware opdracht.

Azpilicueta werd al na 35 minuten naar de kant gehaald tijdens de verloren FA-cup finale. Kort na de pauze moest ook Pulisic vervangen worden. Hij had na vijf minuten de score geopend. Maar Arsenal won alsnog na twee goals van Aubameyang.

Ook Pedro is onzeker. De Spanjaard kwam Pulisic vervangen, maar moest in het slot ook worden gewisseld met een schouderblessure. Volgens Lampard gaat het mogelijk om een ontwrichting. De 33-jarige Pedro is einde contract bij Chelsea en heeft zo dus misschien zijn laatste match voor op Stamford Brigde gespeeld.