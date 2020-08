'Veltman is dan wel acht miljoen euro waard, maar Brighton betaalde dit belachelijk laag bedrag aan Ajax'

AFC Ajax neemt afscheid van Joël Veltman. In tegenstelling tot eerdere transfers pakken de Ajacieden allesbehalve de jackpot. Meer zelfs: Brighton & Hove Albion betaalt amper één miljoen euro.

En dat voor een speler met een marktwaarde van zo’n acht miljoen euro. The Eagles maakten gebruik van een speciale clausule in het contract van Joël Veltman.

De 28-jarige verdediger doorliep de jeugdreeksen van Ajax om vervolgens door te breken bij de A-ploeg. De transfer en clausule wordt dan ook gezien als Amsterdamse dankbaarheid.

Belachelijk goedkoop

Voor de volledigheid: ook wij verslikten ons in de koffie toen we het bericht lazen in de Engelse media. Het gerenommeerde Transfermarkt heeft de transfersom ondertussen bevestigd.