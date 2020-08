Extra Time is terug en pakt niet uit met één maar met twee straffe gasten

Door de nieuwe rechtenhouder was het niet duidelijk of de openbare omroep nog zou verdergaan met Extra Time, het praatprogramma over voetbal op maandagavond. Maar er komt toch een nieuw seizoen en op maandag 3 augustus krijgt Frank Raes niet één maar twee gasten aan zijn (aangepaste) tafel.

Frank Raes krijgt maandagavond het gezelschap van de winnaars van het weekend. Trainers Ivan Leko en Hernan Losada zullen aan de -aan de coronamaatregelen aangepaste tafel- schuiven. Onze coach Ivan Leko is vanavond te gast in @VRT_ExtraTime op Canvas om 21u45! 📺#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/rWmHb6qu82 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 3, 2020 Leko won in zijn eerste match als trainer van Antwerp de Beker van België door zijn ex-werkgever Club Brugge met 1-0 te kloppen. Losada won in zijn twintigste match als T1 van Beerschot de titel in 1B. Op maandagavond zitten ze dus nog gezellig aan tafel met elkaar, maar binnenkort staan de coaches tegenover elkaar in de Antwerpse stadsderby die eindelijk terug is.