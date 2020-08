Geen paniek bij OHL na verloren finale, maar zijn ze al helemaal klaar voor 1A? "Ik durf niet volmondig 'ja' te zeggen"

De promotiefinale is achter de rug en nu hebben Beerschot en Oud-Heverlee Leuven nog een week om zich klaar te stomen voor de competitiestart in de Jupiler Pro League. Slechts een week en dat is een groot nadeel vindt Marc Brys.

"Die promotiefinale heeft ons de vorige maanden gegijzeld", reageerde Marc Brys na de ontknoping van 1B. Amper een week voor de competitiestart weet men bij OHL dat ze in 1A zullen starten.

Nieuwkomers inpassen duurt 5 à 6 weken

"Dus we starten met een nadeel aan de competitie. Dit is unfair tegenover ons en Beerschot. Er gaan nog versterkingen komen en die moeten zich aan de groep en de filosofie aanpassen en zich conditioneel klaarstomen. Dat kan vijf à zes weken kosten", gaf de coach van OH Leuven aan.

Maar de hamvraag: is de club klaar om volgende week in 1A aan de slag te gaan? "Daar durf ik niet volmondig ja op antwoorden. We hebben ons maanden op die finale gefocust en nu begint een volledig andere competitie. Anderzijds hebben we wel het geluk dat we over een ruime, strijdbare kern beschikken die klaar is om vol voor de punten te gaan. Er is dus ook geen reden om nu in paniek te schieten", besloot Brys.