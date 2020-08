Aleksandar Mitrovic doet opvallende onthulling na promotie: "Had niet mogen spelen, want zit maar in de helft van mijn herstel"

Aleksandar Mitrovic mocht in de slotminuten van de reguliere speeltijd invallen bij Fulham. De Serviër moest mee voor het beslissende doelpunt zorgen om promotie af te dwingen.

Uiteindelijk was het Joe Bryan die de held werd voor Fulham, al deed Mitrovic ook nog van zich spreken. De Servische aanvaller raakte amper een bal en was vooral bezig met robbertjes uitvechten. Het leverde hem ook nog een gele kaart op.

Na de wedstrijd deed de Serviër dan ook een opvallende onthulling. "Ik had eigenlijk nooit mogen spelen. Ik zit pas in de helft van mijn herstelfase, want ik voel nog veel pijn in mijn harmstring. Ik heb de laatste twee weken niet gelopen. Ik heb drie keer per dag gewandeld en enkel in de fitness gezeten."

Toch besloot Scott Parker om Mitrovic in de strijd te gooien. Mitrovic scoorde natuurlijk al 26 doelpunten voor Fulham.

"Het was een gezamenlijke beslissing. We besloten het risico te nemen. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want soms moet je risico's nemen in het leven. We hebben deze promotie dubbel en dik verdiend."