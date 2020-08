Jammer voor de gamers, maar FIFA21 verliest na Juventus nog een topclub

Fans van AS Roma gaan niet tevreden zijn. De Italiaanse topclub beëindigt de overeenkomst met EASports. Dat wil zeggen dat de club niet langer terug te vinden is op FIFA21.

AS Roma is al de tweede Italiaanse club die geen nieuw akkoord met EASports heeft gevonden. Voor alle duidelijkheid: de spelers zelf zijn nog steeds opgenomen in FIFA 21.

Het enorm populaire voetbalspelletje - de nieuwe versie wordt in oktober in de winkelrekken verwacht - zag vorig seizoen ook Juventus al afhalen. De Oude Dame gaat in de game door het leven als Piemonte Calcio.