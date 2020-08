Gregory van der Wiel maakt comeback en krijgt een kans bij Nederlandse club

Gregory van der Wiel heeft een nieuwe club gevonden. De Nederlandse verdediger was vorig jaar gestopt, maar nu krijgt hij een kans bij RKC Waalwijk. De ex-verdediger van onder meer PSG en Ajax is toegevoegd aan de selectie van de Nederlandse club.

Gregory van der Wiel gaat opnieuw voetballen. De Nederlander nam in 2019 afscheid van het profvoetbal bij Toronto FC, maar hij is naar eigen zeggen nog steeds nog steeds verliefd op het spelletje en daardoor gaat hij nu aan de slag bij RKC Waalwijk in de Eredivisie.

de 32-jarige van der Wiel heeft er al een mooie carrière opzitten, want in het verleden was hij onder meer aan de slag bij Ajax en PSG. Hij kwam ook al 46 keer in actie voor de nationale ploeg van Nederland.