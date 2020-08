Het is voorbij voor Virton: de club krijgt geen licentie voor 1B

De saga is voorbij: Het BAS verwierp het beroep van Royal Excelsior Virton en achtte het onontvankelijk. Daardoor krijgt de Belgische club geen licentie voor 1B.

Het lot van Excelsior Virton stond deze dinsdag op het spel met een nieuwe zaak die door het BAS werd bestudeerd. De club heeft echter geen goed nieuws gekregen. Volgens L'Avenir is het verzoek van Virton door het BAS onontvankelijk verklaard, wat ervoor zorgt dat Virton volgend seizoen in Tweede Amateurs zal spelen.

Virton heeft ook een kort geding aangespannen, dat op 13 augustus moet worden beoordeeld, maar de uitkomst is niet langer twijfelachtig. De lange saga van Virton is voorbij en de club zal volgend seizoen niet meer in 1B spelen.