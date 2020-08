Kevin De Bruyne krijgt heel wat complimenten van ploegmaat: "Hij had 30 assists kunnen hebben als wij meer kansen hadden afgemaakt"

Kevin De Bruyne is een onmisbare schakel geworden bij Manchester City en ook zijn ploegmaats erkennen zijn waarde. Zo had Gabriel Jesus, de Braziliaanse spits van de Engelse topclub, lovende woorden voor de Rode Duivel.

Kevin De Bruyne heeft nog maar eens een geweldig seizoen achter de rug. De creatieve middenvelder van Manchester City was goed voor 20 assists in de Premier League. Daarmee evenaart hij het record van Thierry Henry. Gabriel Jesus, één van de aanvallers van Manchester City, beseft dat De Bruyne zeer belangrijk is voor zijn ploeg.

"We hebben nog veel kansen gemist dit seizoen. De Bruyne had 30 assists kunnen hebben als we meer kansen hadden afgemaakt," zei Gabriel Jesus op de website van de club. "Hij heeft veel kwaliteiten, hij is echt sterk en hij weet altijd waar het op staat. Het is echt geweldig om met hem te spelen."

Op vrijdagavond (21u) neemt Manchester City het op tegen Real Madrid in de terugwedstrijd van de Champions League. De heenwedstrijd werd gewonnen door de Engelse topclub met 1-2.