🎥 De Bruyne maakt met deze twee pareltjes nog kans op goal van het seizoen in Engeland

Kevin De Bruyne heeft er in Engeland opnieuw een jaar grand cru opzitten. Een evenaring van het assistrecord (20), maar KDB maakt ook kans om de trofee voor het mooiste doelpunt uit de Premier League te winnen.

De shortlist met 9 mogelijke kandidaatwinnaars bestaat uit elke winnaar van het doelpunt van de maand. Daarbij staan enkele bekenden voor het Belgische voetbal aangezien naast Kevin De Bruyne ook Moussa Djenepo (ex-Standard) kans maakt op de trofee. Op het veld van Sheffield scoorde hij na een erg mooie solo.

Kevin De Bruyne won echter tweemaal de trofee van doelpunt van de maand, dus maakt hij via twee doelpunten kans om de eindlaureaat te worden.

Het eerste doelpunt was een ongelooflijk mooie volley op het veld van Newcastle United in november. De Bruyne controleert een afvallende bal op zijn borst om dan verschroeiend uit te halen en via de dwarsligger te scoren.

Het tweede doelpunt van KDB dat kans maakt op de trofee is op de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Norwich City. De bal even achter het steunbeen leggen en dan enig mooi in de verste kruising deponeren.

Kevin De Bruyne's stunner against Norwich wins Goal of the Month for July!pic.twitter.com/Senu2DEYIb — City Chief (@City_Chief) August 5, 2020

Stemmen kan u HIER doen. Let op, maandag om 19u sluit de stembus al.