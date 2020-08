Losada opgelucht en trots, maar niet blind voor werkpunten: "In balbezit hebben we werk voor de boeg"

Nagelbijten! Hernan Losada heeft zijn eerste driepunter in 1A als coach van Beerschot beet. Maar dat verliep niet zonder veel nervositeit, want zijn team speelde nog niet zoals hij het graag zou willen.

Maar dat kan ook bijna niet anders. "Tien dagen geleden wisten we nog niet in welke reeks we gingen spelen, dus echt veel voorbereiding hebben we niet gehad. In ieder geval niet genoeg", wist hij. "Maar het is belangrijk om goed te beginnen met zo'n zwaar programma dat ons nog wacht. Dit is een ideaal scenario om te blijven groeien en aan onze zwakke punten te werken."

Want die waren er wel. In balbezit speelde Beerschot te overhaast. Het middenveld vond geen rust en de verdedigers keilden de bal te vaak gewoon vooruit. "In balbezit hebben we werk voor de boeg. We moeten meer de bal het werk laten doen. Op het middenveld moet er meer rust zijn en meer aanspeelbaarheid."

Organisatie

Maar op zulke momenten kan Beerschot terugvallen op de kwaliteiten die hen de tweede periode opleverde. "Verdedigend staat de ploeg er", zag ook Losada. "En in de omschakeling kunnen we tegenstanders pijn doen. Ook op stilstaande fases. Het doet me deugd dat de tweede goal op zo'n fase viel. Maar onze organisatie was top, daar kunnen we op bouwen."