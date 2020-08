Kiest Vertonghen voor verrassende bestemming? Portugal wenkt

Het duurt lang vooraleer Jan Vertonghen een nieuwe club gevonden heeft. Aan interesse geen gebrek, maar door de coronacrisis zijn de clubs voorzichtiger geworden. De Rode Duivel leek op weg naar Italië, maar ook Portugal lijkt een bestemming te kunnen worden.

Volgens Het Nieuwsblad toont Benfica immers interesse in de verdediger. Vertonghen is momenteel in Portugal, maar zijn entourage benadrukt dat het om een vakantie gaat.

Toch zou de Portugese topclub een kans maken. Vertonghen had eerst zijn vizier gericht op Italië, maar zegt niet onmiddellijk nee tegen Benfica. De Portugese recordkampioen heeft ook wel het geld om hem te betalen, want ze verkochten vorig jaar Joao Felix voor 120 miljoen euro.