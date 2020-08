'Wereldkampioen herenigd met David Beckham bij Inter Miami'

Blaise Matuidi staat op het punt Juventus te verlaten. De 33-jarige middenvelder wordt wellicht een van de sterren in de MLS. De Fransman heeft volgens diverse Italiaanse media immers een akkoord met Inter Miami.

En dat hoeft niet te verbazen. David Beckham is namelijk de eigenaar van de recent opgerichte club. Becks speelde bij PSG nog samen met Blaise Matuidi.

Italiaanse media meldden dat Juventus bereid is om Matuidi gratis te laten vertrekken naar de Verenigde Staten, ondanks het feit dat de Fransman nog een seizoen onder contract staat bij De Oude Dame.

Matuidi is een 33-jarige centrale middenvelder, die sinds 2017 voor Juventus speelt. Daarvoor was hij aan de slag bij Troyes, Saint-Etienne en PSG. Dit seizoen speelde hij nog 35 wedstrijden in de Serie A, waarvan 23 als titularis. Matuidi was een vaste waarde in het Franse elftal dat zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde.