Liverpool gaat concurrent voor Robertson halen in Griekenland

Liverpool won de Premier League dan wel met een boulevard voorsprong op Manchester City, de kampioen is niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Manager Jürgen Klopp wil de concurrentie wat aanwakkeren met de komst van een nieuwe linksachter: Konstantinos Tsimikas.

Liverpool heeft met Andy Robertson al een uitstekende linksachter in de rangen, maar zijn doublure, James Milner (34), wordt er niet jonger op. Bovendien wordt Milner nog vaak op andere posities uitgespeeld, waardoor een extra linksback geen overbodige luxe is voor trainer Jürgen Klopp.

De grootste kandidaat om naar de Engelse landskampioen te trekken is Konstantinos 'Kostas' Tsimikas. Volgens Sportime hebben de Reds en Tsimikas' werkgever, Olympiakos, bijna een akkoord over de transfer. Er wordt enkel nog gediscussieerd over mogelijke bonussen in het contract.

Tsimikas komt sinds 2014 uit voor Olympiakos en werd intussentijd uitgeleend aan het Deense Esbjerg aan het Nederlandse Willem II. De 24-jarige back verzamelde ook al drie caps voor de Griekse nationale ploeg.