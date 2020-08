'Belgisch talent gaat tekenen bij het Feyenoord van Dick Advocaat, maar die hoort het donderen in Keulen'

Franco Antonucci werd vorig seizoen uitgeleend door AS Monaco en het ziet ernaar uit dat hij het Prinsdom straks definitief gaat verlaten. Feyenoord trekt immers aan zijn mouw.

Nadat enkele Belgische clubs interesse hebben getoond in Francesco Antonucci zal hij straks tekenen voor een Nederlandse club. Volgens Voetbal International ondergaat hij woensdag zijn medische testen bij de Rotterdammers.

Weer naar Volendam

Dick Advocaat, de hoofdtrainer van Feyenoord, hoorde het in Keulen donderen, wat erop wijst dat hij wellicht niet voor de A-kern wordt gehaald. En hij gaat wellicht ook niet bij Feyenoord B aan de slag.

Volgens VI zal Feyenoord hem meteen weer uitlenen aan Volendam, de club uit de tweede klasse waar hij vorig seizoen actief was. Antonucci was er goed voor elf goals en vijf assists in twintig matchen.