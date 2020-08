Nieuwkomer in 1B mikt héél hoog en slaat drie keer toe: Milicevic, Akpala én Overmeire gaan in Deinze voetballen

Lommel SK wil de macht grijpen in 1B, maar er is nog een absolute verrassing op komst. Ook KMSK Deinze blijft zich versterken en heeft torenhoge ambities.

KMSK Deinze was afgelopen seizoen ongenaakbaar in Eerste Amateur. De Oost-Vlamingen voetballen binnenkort in een nagelnieuwe voetbaltempel én maken zich klaar om een woordje mee te praten in 1B.

De oranjehemden haalden met William Dutoit, Siebe Blondelle en Raphaël Lecomte al een pak eersteklasse-ervaring in huis. Maar daar zal het niet bij blijven. Er komen nog enkele grote namen naar de Brielmeersen.

Volgens onze informatie legden Danijel Milicevic en Joseph Akpala de voorbije uren hun medische proeven af. Deinze zal hun komst - als het medische aspect zonder problemen is verlopen - vanavond of morgen officieel maken.

Maar dat is niet alles. Ook Killian Overmeire zit in vergevorderde onderhandelingen met Deinze. De middenvelder is op zoek naar een club sinds het bankroet van Sporting Lokeren.