Eindelijk de grote doorbraak bij Real voor het Noorse wonderkind? 'Zidane wil Ödegaard nu al wegplukken bij Sociedad'

Al sinds zijn overgang naar Real Madrid in 2015, en daarvoor eigenlijk ook al, werd Martin Ödegaard omschreven als het wonderkind van zijn generatie. Maar tot een doorbraak bij 'De Koninklijke' van Madrid is het nog niet gekomen. Volgend seizoen misschien?

Martin Ödegaard werd in januari 2015 met grote trom binnengehaald bij Real Madrid. De Noor werd in de jeugdopleiding gestald en werd twee jaar later voor anderhalf seizoen uitgeleend aan Heerenveen en vervolgens een jaartje aan Vitesse.

Dit seizoen mocht hij rijpen in de Primera División bij Real Sociedad en Ödegaard miste zijn entree in de Spaanse hoogste voetbalklasse niet. Hij maakte indruk en werd zelfs al gelinkt aan een vervroegde terug naar Real.

Volgend seizoen al Madridista?

Die komt er misschien ook, want verschillende Spaanse media hebben al bericht dat Zinédine Zidane hem er graag vanaf volgens seizoen al bij wil hebben, terwijl zijn huurperiode aan Sociedad nog loopt tot medio 2021.

Komt die langverwachte doorbraak van het Noorse wonderkind er dan eindelijk?