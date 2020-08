Roeselare wacht nog steeds op antwoord en spreekt van gebrek aan respect van KBVB

KSV Roeselare kreeg geen licentie voor 1B en werd naar Eerste Amateur gestuurd. Na de Algemene Vergadering van de Pro League waarin de U23 van Club Brugge een plek kreeg in 1B, reageerde Roeselare met een open brief naar de kalendermanager, Pro League en KBVB.

Maar die open brief heeft bijna twee weken nog steeds geen antwoord gekregen van een van de ontvangers. "We beseffen dat we geen licentie hebben voor 1B, maar dat heeft de U23 van Club evenmin", zegt CEO Diederiek Degryse. "Zes dagen geleden hebben we een herinnering gestuurd, maar het bleef tot onze verbazing opnieuw oorverdovend stil. Dit getuigt van een elementair gebrek aan respect", klinkt het.

Met verstomming geslagen

"We vernamen dat er binnen de G5 geen draagvlak is voor het feit dat Cllub als enige ploeg een beloftenploeg heeft die mag aantreden in 1B. Ze spelen hun thuiswedstrijden op Daknam maar in het reglement staat duidelijk dat er een maximum afstand geldt van 30 kilometer van het eigen stadion. We zijn met verstomming geslagen', gaat hij verder.

"We willen op een positieve manier het debat voeren en kijken met belangstelling uit naar een onderhoud met de betrokkenen om samen tot de best mogelijke oplossing te komen waarbij het voetbal - en de 1B-clubs - centraal staan", besluit de CEO op de clubwebsite.