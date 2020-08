Real Madrid werkt aan nieuw masterplan en haalt Martin Odegaard seizoen sneller terug

Real Madrid is niet van plan grote transfers te doen, gezien de coronacrisis. En dus hoopt de ploeg voor volgend seizoen te versterken, zonder daarvoor veel geld op tafel te moeten leggen.

Het nieuwe masterplan van de Spaanse topclub zou bestaan uit het terughalen van enkele uitgeleende spelers, om zo de ploeg te versterken. Zo zouden Dani Ceballos en Alvaro Odriozola niet mogen verkassen aankomende zomer. De twee leken overbodig, maar door de coronacrisis is Real Madrid financieel niet bij machte om hen te vervangen.

"Het zou oneerlijk zijn om aan onze spelers te vragen salaris in te leveren, om dan in de zomer grote transfers te doen", zei voorzitter Florentino Perez daar onlangs nog over. Ook andere uitblinkers zoals Sergio Reguilon en Achraf Hakimi keren terug, maar die laatste vertrok al richting Inter Milaan, terwijl Reguilon ook lijkt te vertrekken.

Real Madrid zal zich dus vooral focussen op uitgaande transfers. De transfers van James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz en Sergio Reguilon moet Madrid het nodige geld opleveren.

De grootste inkomende 'transfer' zou er wel komen in de naam van Martin Odegaard. De Noorse spelmaker zou normaal gezien twee seizoenen worden uitgeleend aan Real Sociedad, waar hij dit seizoen schitterde. Maar beide clubs hadden afgesproken dat Real Madrid de situatie aan het einde van het seizoen zou herbekijken.

Nu zou vooral Zidane aandringen op de terugkeer van Odegaard. Bij Real Madrid moet hij de opvolger worden van Luka Modric, die alweer een dagje ouder wordt. De Kroaat zou volgens AS ook al akkoord zijn gegaan met een overgangsseizeon, waarin de Noor het stokje overneemt van de ervaren middenvelder.