Arjen Robben stelt rentree nog even uit: "Ik wil nog fitter worden"

Fans van Groningen kijken reikhalzend uit naar de rentree van Arjen Robben, maar daar zullen ze toch nog iets langer op moeten wachten.

Robben zou in het oefenduel tegen PEC Zwolle zijn rentree maken, maar Robben acht de tijd nog niet rijp genoeg. "Ik voel me fit, maar ik heb wat last van stijfheid en spierpijn. Ik heb al veel oefeningen aan 100% kunnen doen, maar een wedstrijd spelen is toch nog net iets anders. Zeker na een jaar niet gevoetbald te hebben."

"Ik wil nog fitter worden, voor ik aan wedstrijden begin. Het is logisch dat ik nu kwaaltjes heb. Mijn lichaam moet nog wennen aan de inspanningen."

"Ik voel dat ik er nog niet klaar voor ben. Ik wil zelf 100% zeker zijn dat ik fit genoeg ben. Pas als ik denk dat ik klaar ben om wedstrijden te spelen, dan pas zal ik weer voetballen. Eerst nog wat groepstrainingen afwerken", aldus de 36-jarige Robben.