Rennes is zo blij met de kwalificatie voor de Champions League dat het alle buren om 3u 's nachts wakker maakt

Stade Rennes wist zich dankzij de gunstige resultaten in de Europa League te kwalificeren voor de Champions League. Dat gebeurde voor het eerst in de geschiedenis van de club en dat was eraan te merken.

Om de kwalificatie voor de Champions League te vieren werd er overdag het lied van de Champions League door de geluidsboxen gespeeld. Maar door een technische fout gebeurde dat weer opnieuw... om 3u 's nachts. Tot grote onvrede van de buren. Het lied speelde 20 minuten lang en was oorverdovend luid. "Het is 3u 's nachts en het Champions League wordt vanuit het stadion van Stade Rennes gespeeld, waardoor ik niet kan slapen. Is dit een grap", schreef een boze buurtbewoner. J'avoue c'était "un poil" fort. Surtout pour 3h du mat. Je serais curieux de savoir qui n'a pas été réveillé 😅 pic.twitter.com/tzT9tm3zSP — Télé Vision (@NatoVingt4) August 12, 2020