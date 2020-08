Solden op Anderlecht! Voor deze spotprijzen werden Gerkens en Didillon weggeplukt

RSC Anderlecht nam eerder deze week definitief afscheid van Thomas Didillon en Pieter Gerkens. Het was duidelijk de bedoeling van paars-wit om van hun hoge lonen af te geraken.

Peter Verbeke heeft een missie: de kern van RSC Anderlecht afslanken om op die manier de veel te hoge loonmassa naar beneden te halen. Geïnteresseerde clubs weten dat er koopjes te doen zijn in het Lotto Park.

Thomas Didillon: 1,2 miljoen euro verlies

Dat bewijzen de transfers van Thomas Didillon en Pieter Gerkens. Cercle Brugge betaalde volgens Transfermarkt 1,3 miljoen euro voor de Fransman, waarvan een slordige 300.000 euro naar KRC Genk gaat. Anderlecht betaalde twee jaar geleden nog 2,2 miljoen euro aan FC Metz.

Pieter Gerkens: 800.000 euro verlies

Eenzelfde verhaal bij Pieter Gerkens. Luciano D’Onofrio - de sloeber heeft natuurlijk een neus voor zaken op de transfermarkt - haalt de middenvelder voor amper 700.000 euro weg bij Anderlecht. De Brusselaars betaalden zelf 1,5 miljoen euro aan STVV.

Een simpele optelsom leert ons dat RSCA twee miljoen euro ‘verlies’ maakt op de twee spelers. Al willen we herhalen én benadrukken dat die bedragen in een context moeten worden geplaatst. De Belgische recordkampioen is van twee relatief zware lonen af. Gerkens en Didillon werden immers gehaald in een tijd dat het bestuur nog met geld in het rond gooide.