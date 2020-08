In-druk-wek-kend! Bayern vernedert (2-8) Barça en speelt Messi en co van het kastje naar de muur

Bayern München heeft het punt van Pep Guardiola bewezen: City is geen favoriet voor de eindwinst van de Champions League. Na de demonstratie van vrijdagavond tegen Barcelona weet iedereen dat Der Rekordmeister de te kloppen ploeg was.

Totaalvoetbal! Dat woord mogen we nu wel eens gebruiken. Die eerste helft van Bayern was op de own goal van Alaba gewoon perfect. Zeker het eerste halfuur, waarin de Duitsers vier keer konden scoren. Het leek vanzelf te gaan. Verschroeid tempo, versnellingen, flankwissels, combinaties, één-tweetjes,... En Barcelona? Die stonden erbij en keken ernaar. Vooral de verdediging dan.

Die begint duidelijk wat oud te worden om tegen zulke tegenstanders de aanvalsgolven af te weren. De eerste goal viel na een combinatie in de zestien, opgezet en afgerond door Müller. Na de gelijkmaker zette Perisic het uit een scherpe hoek al snel recht. En ze bleven maar komen. Gnabry kon zonder problemen in de rug van de verdediging duiken en de 1-3 aantekenen. De 1-4 van Müller - die voor zijn man mocht komen - was al geen verrassing meer.

De score had nog hoger kunnen oplopen begin tweede helft, maar Bayern liet er een paar liggen. Dat deed Suarez aan de overkant niet, toen hij eindelijk eens een schietkans kreeg in de zestien: 2-4. Bayern liet het touw echter niet vieren. Toen linksachter Davies een fantastische actie maakte in de zestien, maakte rechtsachter Kimmich het simpel af: 2-5. Ongelooflijk!

Het ging soms kinderlijk makkelijk. De 2-6 van Lewandowski was uiteraard obligatoir. Stel je voor dat de Pool niet gescoord had in die demonstratie... Coutinho - gehuurd van Barcelona - maakte er nog 2-7 en 2-8 van. Tja, dit mag je gerust een grote vernedering noemen. Sinds 1976 had Barça nog nooit meer dan vijf goals geïncasseerd in Europa. Dit Bayern is een machine die momenteel over iedereen heen raast. Negentien wedstrijden op rij gewonnen. En hoe! Dit is momenteel de beste ploeg ter wereld!