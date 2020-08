Geen verrassing, maar wel oververdiend: Klopp kroont zich tot Coach van het Jaar in de Premier League

Nog maar eens een prijs erbij in de trofeekast van Liverpool. Deze keer is het aan de architect zelf om in de bloemetjes gezet te worden, en of het verdiend is. Jürgen Klopp is verkozen tot Coach van het Jaar in de Premier League.

Klopp leidde zijn troepen naar de eerste landstitel in 30 jaar. De Reds sprokkelden maar liefst 99 punten, een historisch aantal waarmee ze hun concurrenten tot kneusjes degradeerden. Vicekampioen Man City eindigde met maar liefst 18 punten minder dan Liverpool. Een expertenpanel en de fans mochten hun stem uitbrengen voor de award van Coach van het Jaar. Klopp zegevierde en klopte zijn concurrenten als Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester) en Chris Wilder (Sheffield United). 🏆 Congratulations to Jürgen Klopp



