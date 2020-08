'Opvolger Jan Vertonghen moet uit Italië komen'

Geen Jan Vertonghen meer volgend seizoen bij Tottenham, de Rode Duivel trekt naar Benfica. In de zoektocht naar een opvolger komt Tottenham in Italië uit.

Daar wil Tottenham Milan Skriniar wegplukken bij Inter Milaan. Italiaanse media maken melding van de interesse van Tottenham, dat in Skriniar de opvolger ziet van Vertonghen.

Skriniar speelt sinds 2017 voor Inter Milaan en heeft een marktwaarde van 48 miljoen euro. Al heeft Tottenham wel een troef in handen om die prijs nog wat te drukken.

Inter Milaan is namelijk geïnteresseerd in Tanguy Ndombele. De Franse middenvelder ligt niet in de bovenste schuif bij José Mourinho en dus denkt Tottenham aan een ruildeal.