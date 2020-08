'Lionel Messi heeft het gehad na de 2-8 pandoering en verlaat Barcelona voor deze club'

Lionel Messi heeft het gehad bij Barcelona na de 2-8 nederlaag tegen Bayern München. De Argentijnse superster beseft dat de Catalanen aan het einde van een tijdperk zijn gekomen en dus wil hij weg. En hij heeft al een nieuwe ploeg op het oog.

Lionel Messi is ondertussen 33 jaar en de Argentijn speelt al zijn hele carrière bij Barcelona. Dat hij dus zou willen vertrekken is niet altijd zo geloofwaardig.

Maar bij RMC Foot werd wel al geopperd dat Messi wel degelijk zal vertrekken en wel naar het Amerikaanse Inter Miami van David Beckham.

MLS

Een overstap naar een andere competitie op een ander continent, waar Messi dan nog enkele jaren een grote ster zou kunnen zijn? Dat lijkt volgens die bron alvast de toekomst te gaan worden van De Vlo.

Er wordt natuurlijk wel vaker eens iets geschreven na een pijnlijke uitschakeling in een of andere competitie, en in het heetst van de strijd of de ontgoocheling wordt al eens wat geroepen waarvan de soep later niet zo heet wordt gegeten als ze werd opgediend ... Wordt vervolgd?