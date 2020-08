Is een extra concurrent het laatste zetje naar de uitgang voor Origi? 'Liverpool heeft al een bod geaccepteerd'

Nadat Divock Origi in 2019 bepalend was in de eindzege van Liverpool in de Champions League tekende hij een nieuw, langdurig contract bij de Reds. Toch veranderde er weinig aan zijn statuut bij de landskampioen van dit jaar. Is een vertrek aan de orde.

Rode Duivels die in een jaar voor een EK of WK andere oorden opzoeken om vaker aan spelen toe te komen: het gebeurt wel vaker. Zal Divock Origi, nog tot 2024 onder contract bij Liverpool, ook die stap zetten? Er is alvast interesse in de Belgische aanvaller, die eerste keuze was als Firmino, Mané of Salah niet beschikbaar waren. Het Engelse Mirror spreekt van interesse vanwege Aston Villa in Origi. Extra concurrent Onze landgenoot zou overigens een plaatsje kunnen zakken in de pikorde, want youngster Rhian Brewster keert straks terug na een succesvolle uitleenbeurt aan Swansea (11 goals in tweede seizoenshelft). Volgens sportjournalist Henry Armstrong heeft Liverpool zelfs al een bod geaccepteerd op Origi. Dan is het aan de aanvaller zelf om zijn toekomst te bepalen...