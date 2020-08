Liverpool verlengt contract van groot talent

Bij Liverpool hebben ze voor het eerst in 30 jaar de Engelse landtitel gewonnen, maar ze blijven niet bij de pakken zitten en werken aan de toekomst. Zo hebben ze maandag aangekondigd dat het contract van jong talent Neco WIlliams verlengd is.

Liverpool zit op dit moment op trainingskamp in Oostenrijk, 19-jarig talent Neco Williams is ook mee en tekende daar zijn contract voor een meerjarige deal tot medio 2025.

Williams is een rechtsback en komt uit Wales maar speelt al sinds zijn 8 jaar bij de jeugd van de landskampioen. "Ik leer elke dag bij van Robertson en Trent. Hun advies krijgen en zien wat zijn doen, maakt me een betere speler. Voor mij is er op dit meoment geen betere plek om te zijn", klinkt de youngster verheugd.

Nu al twee grote medailles

Williams mocht afgelopen seizoen al eens proeven van de Premier League. Hij speelde in totaal 229 minuten, verspreid over 6 wedstrijden. Ook op het wereldkampioenschap voor clubs was hij erbij. WIlliams kwam niet van de bank, maar kreeg desalniettemin een medaille. "Afgelopen seizoen heb ik de poort naar de grote jongens opengebeukt. Hoe meer ik speel en train, hoe beter ik zal worden.