Antonio Conte wil fans Europa League cadeau doen: "Maar we komen uit tegen een heel ervaren elftal"

Antonio Conte en Inter Milaan mogen zich opmaken voor de finale van de Europa League. Na een geweldige 5-0 overwinning tegen Shakhtar Donetsk zijn de Italianen de grote favoriet.

Conte was na afloop van de wedstrijd dan ook enorm tevreden. "We speelden een geweldige wedstrijd. We waren zo goed dat Shakhtar een middelmatige ploeg leek. Terwijl ik aanvankelijk toch wat schrik had van Shakhtar, want het is een zeer goede ploeg."

Nu staat Sevilla hen te wachten in de finale. Een ploeg die de laatste jaren al meerdere keer de Europa League wist te winnen. Voor hun is de finale dus geen onbekend terrein.

"Na 10 jaar staat Inter Milaan weer in een Europese finale. We willen heel graag winnen, want we willen onze fans iets geven om te vieren. Maar daarvoor zullen we eerst voorbij een heel ervaren team moeten."