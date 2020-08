David Silva keert terug naar Spanje

Na 10 jaar neemt David Silva afscheid van Manchester City. De Spaanse middenvelder van 34 heeft echter niet lang moeten zoeken naar een nieuwe club.

De deal met Lazio Roma was in kannen en kruiken, maar op het allerlaatste moment koos David Silva alsnog voor een terugkeer naar eigen land. David Silva gaat aan de slag bij Real Sociedad, waar hij Martin Odegaard gaat vervangen. Hij krijgt er ook het rugnummer van de Noor, 21. Datzelfde rugnummer had SIlva ook bij City.

Bij Lazio zijn ze niet te spreken over Real Sociedad. De Spaanse club heeft in het geheim een transfer besproken met David Silva.

David Silva tekent bij Sociedad een contract voor twee seizoenen. Hij mag er volgend seizoen samen met Adnan Januzaj voor de creativiteit gaan zorgen.