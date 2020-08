Back to the roots: coronacrisis haalt heel veel Belgen en oude bekenden terug naar Jupiler Pro League

Met de transfer van Victor Vazquez is er opnieuw een ex-speler van de Jupiler Pro League terug in het land. Is eigen haard dan toch goud waard in deze coronatijden? Het lijkt steeds meer het geval.

Victor Vazquez was netuurlijk een coryfee van Club Brugge, het komende seizoen zal hij de honneurs moeten waarnemen bij KAS Eupen. En zo is hij de laatste in een lange rij van spelers en speelsters die terug zijn gekeerd naar de Belgische competitie.

Hij is daarmee al lang niet meer de eerste, want er zijn nog heel wat spelers die de voorbije weken hun rug keerden en met oog op volgend seizoen een contract tekenden in de Belgische profcompetitie. De impact van de coronacrisis?

Bubbels

Sommige spelers hebben in ieder geval vrienden en familie moeten missen. Reizen werd moeilijker, de afstand werd zo letterlijk groter tussen hun eigen bubbel en die van hun naasten. En dat zet aan het denken, zoveel is duidelijk.

Geld is uiteraard altijd een factor in de carrière van een voetballer, maar ook (mentaal) welzijn is van belang. In die optiek is het - een mogelijke/waarschijnlijke tweede golf van de coronacrisis indachtig - zeker geen onlogische beslissing.

Het is zo ook in het vrouwenvoetbal: Davinia Vanmechelen koos specifiek voor Standard omdat ze een tweede keer zolang weg zijn van familie en vrienden niet wil, Heleen Jaques kwam na een avontuur in Italië naar Gent en ook Tessa Wullaert kwam terug naar België met een toptransfer naar Anderlecht.

Lange lijst ...

Dries Wuytens speelde vorig seizoen nog 22 wedstrijden voor het Israëlische Ness Ziona, maar de volgende jaargang zal hij doormaken bij Waasland-Beveren. En zo koos de centrale verdediger na avonturen bij onder meer Willem II en Sparta voor een terugkeer naar zijn vaderland.

Birger Verstraete ruilde Duitsland in voor Antwerp, ook Nill De Pauw is terug in het land na een avontuur in Griekenland. Cyriel Dessers kwam terug in 'zijn' Limburg spelen voor KRC Genk, Jonathan Buatu loopt op Stayen rond na een stint bij Rio Ave, Laurens De Bock koos na een Engels avontuur voor Zulte Waregem, Rocky Bushiri deed hetzelfde richting Mechelen.

En er is meer: Guillaume Gillet kwam naar Charleroi, Jonathan Heris kwam terug van Hongarije naar, terwijl ook Julien Ngoy terug in België de kost verdient. Met Mamadou Koné en Victor Vazquez haalt Eupen nu nog meer oude bekenden in huis.