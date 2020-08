Lazio-voorzitter haalt uit naar David Silva: "Respect voor de speler, niet voor de mens"

David Silva heeft Manchester City verlaten en tekende gisteren bij Real Sociedad. Niet naar de zin van Lazio, waar hij blijkbaar ook al een mondeling akkoord had.

De 34-jarige Silva verraste iedereen door voor Real Sociedad te kiezen. Er waren al langer gesprekken met Lazio en iedereen dacht dat hij naar Italië ging trekken, maar het waren de Spanjaarden die met de middenvelder gingen lopen.

"Ik heb veel respect voor de voetballer, maar niet voor de mens David Silva", reageert Igli Tare, sportief directeur bij Lazio, ontstemd.

De vader van Silva verdedigt zijn zoon. "Er waren gesprekken met Lazio, net zoals we onderhandelden met Sociedad en andere teams. Er was niets afgehandeld. David is verrast door de reactie van Lazio. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar Lazio heeft gesproken met de makelaar van David en niet met David zelf."