Premier League stelt 14 positieve coronatests vast wanneer spelers terugkeren naar clubs

Volgens de Britse krant The Telegraph zijn er in de Premier League 14 positieve coronatests afgenomen nadat de spelers opnieuw zijn begonnen met trainen. Die 14 positieve tests zijn verdeeld over 12 clubs.

Over wie het gaat, staat niet vast. De cijfers zijn ook niet officieel, de Premier League zal daarover waarschijnlijk pas rapporteren als de competitie opnieuw begint midden september. Veel clubs zijn bezorgd omdat spelers op vakantie zijn geweest met vrienden die bij een andere club spelen. Tottenham-speler Dele Alli heeft een foto gepost met Leicester-middenvelder James Maddison en Aston Villa-speler Jack Grealish in Ibiza bijvoorbeeld. Er is geen bevestiging dat het die spelers zijn die positief hebben getest, maar de clubs willen absoluut vermijden dat er een soort van kruisbestuiving is waardoor na verloop van tijd iedereen besmet raakt met het coronavirus.